Esplosione in una fabbrica di munizioni a Casalbordino (Chieti): “Ci sono tre vittime” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’Esplosione si è verificata in una fabbrica di proiettili, la Esplodenti Sabino, a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto insieme agli artificieri, ci sono vittime. I morti sono almeno tre, secondo quanto spiegato dal sindaco Filippo Marinucci. “L’Esplosione è avvenuta in una fabbrica di munizioni (non in una fabbrica di fuochi d’artificio, come appreso in un primo momento) che si trova nei pressi della zona marina”, ha spiegato il primo cittadino. “Ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona – ha aggiunto – Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’si è verificata in unadi proiettili, la Esplodenti Sabino, a, in provincia di. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto insieme agli artificieri, ci. I mortialmeno tre, secondo quanto spiegato dal sindaco Filippo Marinucci. “L’è avvenuta in unadi(non in unadi fuochi d’artificio, come appreso in un primo momento) che si trova nei pressi della zona marina”, ha spiegato il primo cittadino. “Ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona – ha aggiunto – Confermo che ci: mi hanno detto che ci ...

