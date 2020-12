Esplosione fabbrica Casalbordino: strage, cosa sappiamo finora (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dramma oggi in Abruzzo, , cosa viene prodotto e le vittime. (repertorio/Vigili del fuoco)Pochi minuti fa, è arrivata una drammatica notizia da Casalbordino, in provincia di Chieti: è esplosa infatti una fabbrica. La fabbrica coinvolta sarebbe la Esplodenti Sabino. Secondo le prime informazioni ci sono vittime: sarebbero tre quelle accertate al momento. Le prime notizie arrivano da Vigili del fuoco e cronaca locale. Poco fa, anche la conferma del sindaco del paese, che si sarebbe recato sul posto. Non si hanno molte notizie, se non frammentarie, al momento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino anti-covid, quanto costerà all’Italia: le cifre Casalbordino: Esplosione fabbrica, le notizie in aggiornamento Il sottosegretario al ministero ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dramma oggi in Abruzzo, ,viene prodotto e le vittime. (repertorio/Vigili del fuoco)Pochi minuti fa, è arrivata una drammatica notizia da, in provincia di Chieti: è esplosa infatti una. Lacoinvolta sarebbe la Esplodenti Sabino. Secondo le prime informazioni ci sono vittime: sarebbero tre quelle accertate al momento. Le prime notizie arrivano da Vigili del fuoco e cronaca locale. Poco fa, anche la conferma del sindaco del paese, che si sarebbe recato sul posto. Non si hanno molte notizie, se non frammentarie, al momento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vaccino anti-covid, quanto costerà all’Italia: le cifre, le notizie in aggiornamento Il sottosegretario al ministero ...

MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in un fabbrica di fuochi d'artificio: vittime - MediasetTgcom24 : Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: ci sono vittime #Casalbordino - fanpage : Chieti, esplosione in una fabbrica fuochi d’artificio, “ci sono vittime” - NewsMondo1 : Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Chieti - pannabella56 : RT @MediasetTgcom24: Chieti, esplosione in un fabbrica di fuochi d'artificio: vittime -