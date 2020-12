Erminio Sinni vincitore di The Voice Senior: il Coronavirus e la rinascita (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova grande occasione per il cantautore . (screenshot video)Ha vinto meritatamente The Voice Senior e a testimoniarlo ci sono i tanti attestati di affetto arrivati in queste ore sui social network. Erminio Sinni, del resto, nella sua vita tutto lo spazio che è riuscito a ottenere negli anni sul mercato discografico, se l’è dovuto conquistare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Erminio Sinni: Gigi D’Alessio lo riconosce “Sei famoso” Quello di ieri è l’ultimo tassello di un puzzle complicato come è stata la sua carriera. “Ci sono Natali e feste passate lontano da casa, abbracci di persone viste solo una sera, c’è la consapevolezza di essere precari a vita ma in cambio risvegli sempre con un sogno da realizzare”, aveva scritto ieri prima di salire sul ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) La nuova grande occasione per il cantautore . (screenshot video)Ha vinto meritatamente Thee a testimoniarlo ci sono i tanti attestati di affetto arrivati in queste ore sui social network., del resto, nella sua vita tutto lo spazio che è riuscito a ottenere negli anni sul mercato discografico, se l’è dovuto conquistare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>: Gigi D’Alessio lo riconosce “Sei famoso” Quello di ieri è l’ultimo tassello di un puzzle complicato come è stata la sua carriera. “Ci sono Natali e feste passate lontano da casa, abbracci di persone viste solo una sera, c’è la consapevolezza di essere precari a vita ma in cambio risvegli sempre con un sogno da realizzare”, aveva scritto ieri prima di salire sul ...

THEVOICE_ITALY : ERMINIO SINNI vince la prima edizione di #TheVoiceSenior. ??? - THEVOICE_ITALY : Erminio Sinni vince la prima edizione di #TheVoiceSenior, ma questa esperienza rimarrà indimenticabile per tutti. G… - THEVOICE_ITALY : Con la sua voce e questa versione di “Bella senz’anima”, Erminio Sinni ci fa volare sulla luna. ?? #TheVoiceSenior… - Sonia18815616 : Erminio Sinni The Voice Senior, il vincitore è Erminio Sinni. L'intoppo del televoto alla finale - TV_Italiana : Erminio Sinni vince #TheVoiceSenior pur non avendo ancora 60 anni. ??Com'è possibile? #TheVoicePongo… -