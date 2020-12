ERG | riacquistato 75% obbligazioni scadenza 2023

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – ERG, in merito al riacquisto delle19 gennaio, comunica di aver effettuato oggi il riacquisto di titoli per un importo nominale complessivo di 75 milioni di euro, pari al 75% dell’importo complessivo. eriacquistate sono state destinate all’annullamento a partire da domani 22 dicembre 2020. A seguito del riacquisto e del conseguente annullamento, l’importo nominale complessivo del prestito obbligazionario ammonterà a 25 milioni di euro, pari al 25 per cento dell’importo nominale originario.

