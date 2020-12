Eni più forte negli Emirati. Bene per Roma (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Eni espande la sua presenza negli Emirati Arabi Uniti. L’azienda guidata da Claudio Descalzi ha firmato un contratto con cui ottiene la concessione per l’acquisizione di una quota del 70 per cento del Blocco esplorativo 3, situato nell’offshore nord-occidentale dell’Emirato di Abu Dhabi. La società italiana sarà alla guida di un consorzio che include una controllata della tailandese Ptt Exploration and Production Public Company Limited (Pttep), con il restante 30 per cento del capitale. In un comunicato il Cane a Sei Zampe spiega che il Blocco 3 è l’area più grande assegnata tra quelle messe a gara da Adnoc a maggio 2019, quando Eni si era già aggiudicata la concessione delle licenze 1 e 2 da parte dell’Adnoc (la petrolifera locale). Eni in qualità di operatore esplorerà il blocco, che copre un’area di circa 11.660 chilometri quadrati, e valuterà le ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Eni espande la sua presenzaArabi Uniti. L’azienda guidata da Claudio Descalzi ha firmato un contratto con cui ottiene la concessione per l’acquisizione di una quota del 70 per cento del Blocco esplorativo 3, situato nell’offshore nord-occidentale dell’Emirato di Abu Dhabi. La società italiana sarà alla guida di un consorzio che include una controllata della tailandese Ptt Exploration and Production Public Company Limited (Pttep), con il restante 30 per cento del capitale. In un comunicato il Cane a Sei Zampe spiega che il Blocco 3 è l’area più grande assegnata tra quelle messe a gara da Adnoc a maggio 2019, quando Eni si era già aggiudicata la concessione delle licenze 1 e 2 da parte dell’Adnoc (la petrolifera locale). Eni in qualità di operatore esplorerà il blocco, che copre un’area di circa 11.660 chilometri quadrati, e valuterà le ...

