Encased, l'RPG post apocalittico di Dark Crystal Games, uscirà in Italia grazie a Koch Media

Koch Media e Dark Crystal Games annunciano la loro futura collaborazione per l'imminente gioco di ruolo sci-fi Encased, previsto per il 2021. Vi ricordate di questo promettente RPG con elementi tattici sviluppato da Dark Crystal Games? Ve ne abbiamo parlato un anno fa, quando i lavori erano a buon punto: ora che l'uscita worldwide è prevista per il 2021, DCG ha trovato in Koch Media un partner per la distribuzione del titolo nel nostro Paese. Encased è un tributo ai classici giochi di ruolo post-apocalittici a turni. Combattere i nemici, esplorare una landa desolata anomala e far salire di livello un personaggio mentre si unisce a una delle forze che governano un mondo ...

Koch Media e Dark Crystal Games annunciano la loro futura collaborazione per l'imminente gioco di ruolo sci-fi Encased.

