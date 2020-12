Ema dice sì al vaccino della BioNTech e Pfizer | primo farmaco contro il Covid-19 a essere autorizzato in Europa

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Ema (Agenziaper i Medicinali), ha raccomandato oggi di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per ilanti-19 Comirnaty, sviluppato da, da somministrare alle persone a partire dai 16 anni di età. Il parere scientifico dell'Ema apre la strada alla prima autorizzazione all'immissione in commercio di unanti-19 nell'Ue da parteCommissione europea, con tutte le garanzie, illi e gli obblighi che ciò comporta. "Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha completato la sua rigorosa valutazione delComirnaty, concludendo per consenso che sono ora disponibili dati sufficientemente solidi sulla qualità, ...