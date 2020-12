Elliot Page, il primo post su Instagram dopo il coming out come persona transgender è per dire «grazie» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il silenzio è stato rotto. Elliot Page, che ad inizio dicembre ha fatto coming out come persona transgender, ha pubblicato un primo selfie su Instagram, ringraziando chi l’abbia sostenuta. «Dal profondo del mio cuore, grazie. Il vostro amore è stato per me il regalo più grande. Cercate di stare al sicuro. Siateci sempre l’uno per l’altra», ha scritto Page, chiedendo a chi ne abbia le possibilità di supportare Transanta e Trans Lifeline, due pagine Instagram che riuniscono volontari per supportare le persone transessuali vittime di abusi, psicologici o fisici. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il silenzio è stato rotto. Elliot Page, che ad inizio dicembre ha fatto coming out come persona transgender, ha pubblicato un primo selfie su Instagram, ringraziando chi l’abbia sostenuta. «Dal profondo del mio cuore, grazie. Il vostro amore è stato per me il regalo più grande. Cercate di stare al sicuro. Siateci sempre l’uno per l’altra», ha scritto Page, chiedendo a chi ne abbia le possibilità di supportare Transanta e Trans Lifeline, due pagine Instagram che riuniscono volontari per supportare le persone transessuali vittime di abusi, psicologici o fisici.

