Elisoccorso Cnsas in Costiera | ferito trasportato al ‘Ruggi’ VIDEO

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania –è intervenuto questa mattina a Conca Dei Marini per un incidente ad un uomo di 44 anni. Mentre era al lavoro in un fondo agricolo in località Via delle Sorgenti, si ècon un tagliaerba ed ha allertato 118. Immediato l’allarme all’e alche hanno inviato sul posto rispettivamente elicottero hems e squadra terrestre. Medico, Infermiere e tecnicodell’sono stati sbarcati sul luogo dell’incidente, dove erano già presenti ambulanza del 118 e Vigili del Fuoco. I sanitari hanno provveduto quindi ad ‘imbarellare’ il paziente. L’uomo infine è stato recuperato a bordo dell’elicottero tramite verricello eall’Ospedale San ...