Elisabetta Gregoraci, l’atteso incontro dopo il GF Vip: “Ho sempre parlato di te” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è riuscita finalmente ad incontrare una persona che non vedeva l’ora di conoscere quando era al GF Vip. Elisabetta Gregoraci da qualche settimana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip perchè non ha accettato la proposta della produzione di continuare con la messa in onda del reality show fino a febbraio, contrariamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020)è riuscita finalmente ad incontrare una persona che non vedeva l’ora di conoscere quando era al GF Vip.da qualche settimana ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip perchè non ha accettato la proposta della produzione di continuare con la messa in onda del reality show fino a febbraio, contrariamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : EliGreg è la tenerezza! #GFVIP - Daniela34748675 : Ragazzi ma siamo sempre d’accordo che di regina c’è ne una sola ed è sempre stata Queen #StefaniaOrlando A Gregora… - NicoSka22 : #gfvip Noi così quando stasera torneranno a parlare di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo. ???? - NanaKleinfraink : @JL__NA @Iperborea_ Non hai capito. Mi aspettavo quantomeno che Elisabetta Gregoraci si dissociasse dalle frasi orr… - Sarapenna12 : Grande Fratello Vip, 'per fortuna non sono la Gregoraci'. Gelo siderale al tavolo, Pretelli reagisce così -