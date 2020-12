Elezioni Roma: Raggi più forte, Calenda attende il Pd che ‘briga’, e Berlusconi rilancia Bertolaso ma… (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se nell’ambito della maggioranza regna sovrana la confusione, anche per quel che riguarda le papabili candidature allo scranno capitolino, è al momento soltanto un susseguirsi di nomi ed ipotesi. Mentre la Raggi, incassata l’ennesima assoluzione, ora gira a ‘testa alta’ e, libera da ogni illazione, può serenamente tirare dritto nell’ambito della sua campagna elettorale, altrove è invece tutto un cantiere. Elezioni Roma: Calenda da solo è perso, ma il Pd nicchia pur non avendo candidati Calenda, buon nome da spendere, senza il Pd sa benissimo che da solo può fare ben poco. Di contro, è anche vero che lo stesso Pd è in altomare, avendo ben poco da proporre, del resto, dopo la ‘bastonata’ presa da Giacchetti, ha finalmente capito che i Romani non ‘votano sulla fiducia’. Sempre premettendo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se nell’ambito della maggioranza regna sovrana la confusione, anche per quel che riguarda le papabili candidature allo scranno capitolino, è al momento soltanto un susseguirsi di nomi ed ipotesi. Mentre la, incassata l’ennesima assoluzione, ora gira a ‘testa alta’ e, libera da ogni illazione, può serenamente tirare dritto nell’ambito della sua campagna elettorale, altrove è invece tutto un cantiere.da solo è perso, ma il Pd nicchia pur non avendo candidati, buon nome da spendere, senza il Pd sa benissimo che da solo può fare ben poco. Di contro, è anche vero che lo stesso Pd è in altomare, avendo ben poco da proporre, del resto, dopo la ‘bastonata’ presa da Giacchetti, ha finalmente capito che ini non ‘votano sulla fiducia’. Sempre premettendo ...

