Elettra Lamborghini da censura, un twerk speciale per i fan – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elettra Lamborghini manda in fibrillazione il popolo del web. La cantante regala un twerk particolare ai suoi fan. Elettra Lamborghini ha pubblicato un VIDEO che è riuscito a entusiasmare l’intero pubblico maschile. La bellissima cantante bolognese, diventata famosa non solo per la sua voce, ma anche per il suo modo unico di twerkare, è entrata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020)manda in fibrillazione il popolo del web. La cantante regala unparticolare ai suoi fan.ha pubblicato unche è riuscito a entusiasmare l’intero pubblico maschile. La bellissima cantante bolognese, diventata famosa non solo per la sua voce, ma anche per il suo modo unico diare, è entrata L'articolo proviene da Inews.it.

Chiara98147500 : Elettra Lamborghini da cui Tommy si è allontanato e lei è rimasta amica del suo ex...vogliono far passare un bel ca… - CelesteTorino : RT @VanityFairIt: L'artista Jungle dalla testa ai piedi lancia una scarpa da ginnastica creata in esclusiva per AW LAB. Eccentrica, grintos… - VanityFairIt : L'artista Jungle dalla testa ai piedi lancia una scarpa da ginnastica creata in esclusiva per AW LAB. Eccentrica, g… - misskingkonng : @selenagomez_ge it’s elettra lamborghini ???? - tpwkgioi : ieri sono andata in edicola e mentre aspettavo che servisse gli altri clienti, ho sbirciato un po’ giro. Mi sono fe… -