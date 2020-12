Edoardo Leo | moglie | figli | film | vita privata – Tutto su di lui

Leggi su giornal

(Di lunedì 21 dicembre 2020)Leo è uno dei volti più promettenti ed apprezzati del cinema e della televisione italiana, ma non solo perchéLeo si dedica anche al teatro.Leo è nato a Roma il 21 aprile 1972, sotto il segno del Toro. Nel 1999 si è laureato con il massimo dei voti in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma. È attore di teatro, cinema e televisione, ha raggiunto il successo grazie al ruolo di Marcello, interpretato nella terza e quarta stagione della fiction Un medico in famiglia. Riesce poi nel corso degli anni a farsi apprezzare sempre di più dal pubblico, e di conseguenza ottiene ruoli sempre di maggior rilievo. È diventato nel corso degli anni un affermato attore, con grandissimi ruoli. Ad esempio ha vinto il nastro d’argento insieme ail cast di Perfetti sconosciuti, dove lui interpreta ...