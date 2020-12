Ed Sheeran, il suo regalo di Natale è il nuovo singolo «Afterglow» (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'aveva annunciato, Ed Sheeran, che avrebbe fatto un regalo di Natale. Promessa mantenuta: è uscito il suo nuovo singolo, si chiama Afterglow. Una gran bella sorpresa per i fan di Sheeran, il cui ultimo lavoro discografico risale all'album di collaborazioni No. 6 Collaborations Project, uscito nel luglio 2019. Per di più, da tempo il musicista è stato assente dai social, anche se il suo silenzio stampa si è interrotto per un tenero annuncio: a settembre, infatti, è diventato papà della piccola Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, che porta anche il nome della mamma, Cherry Seaborn, che Ed ha sposato nel 2018. L'annuncio e la sorpresa Nella serata di domenica 20 dicembre, Ed Sheeran ha fatto l'annuncio social del brano in arrivo, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'aveva annunciato, Ed, che avrebbe fatto undi. Promessa mantenuta: è uscito il suo, si chiama. Una gran bella sorpresa per i fan di, il cui ultimo lavoro discografico risale all'album di collaborazioni No. 6 Collaborations Project, uscito nel luglio 2019. Per di più, da tempo il musicista è stato assente dai social, anche se il suo silenzio stampa si è interrotto per un tenero annuncio: a settembre, infatti, è diventato papà della piccola Lyra Antarctica Seaborn, che porta anche il nome della mamma, Cherry Seaborn, che Ed ha sposato nel 2018. L'annuncio e la sorpresa Nella serata di domenica 20 dicembre, Edha fatto l'annuncio social del brano in arrivo, ...

