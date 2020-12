Ecco perché le nuove policy di Instagram hanno scatenato una tempesta sui social (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 20 dicembre 2020 sono diventate attive le nuove policy di Instagram, che renderanno più “stretta” l’osservazione che il canale farà nei confronti dei propri utenti. Dal 20 dicembre 2020 sono diventate attive le nuove policy di Instagram, che renderanno più “stretta” l’osservazione che il canale farà nei confronti dei propri utenti. Il canale salverà e utilizzerà i dati registrati via webcam, microfono e gps, oltre ai messaggi privati, con obiettivi di general e social welfare, spiegando che queste informazioni potrebbero venire utilizzate “quando ce ne sarà bisogno”. Gli utenti, però non hanno ben accolto le linee guida, sostenendo non siano abbastanza trasparenti. Leggi su it.mashable (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dal 20 dicembre 2020 sono diventate attive ledi, che renderanno più “stretta” l’osservazione che il canale farà nei confronti dei propri utenti. Dal 20 dicembre 2020 sono diventate attive ledi, che renderanno più “stretta” l’osservazione che il canale farà nei confronti dei propri utenti. Il canale salverà e utilizzerà i dati registrati via webcam, microfono e gps, oltre ai messaggi privati, con obiettivi di general ewelfare, spiegando che queste informazioni potrebbero venire utilizzate “quando ce ne sarà bisogno”. Gli utenti, però nonben accolto le linee guida, sostenendo non siano abbastanza trasparenti.

NicolaPorro : Mancano più di due anni alla conclusione della legislatura e #Renzi non ha altre strade se non imporre una ??????????. E… - NicolaPorro : ?? #Arcuri in ritardo sui frigoriferi per il vaccino, a rischio pure il #Recovery, il Fatto s’accorge di un’assolta… - fanpage : Il gol di Rafael Leao in #SassuoloMilan, realizzato dopo appena 6 secondi di gioco, andava annullato. Ecco perché: - biondi_danilo : @saraosalvatore Finisco.... Ecco perchè in una Nazione di confine come l'Italia siamo più in pericolo di altri. Non abbiamo difese - EspostiMario : Ecco perchè non si trova più il #lievitodibirra -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Tlc: Conte, 'rete unica è obiettivo politico lunga durata' Affaritaliani.it