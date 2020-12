Ecco perché le donne straniere in Italia fanno meno figli (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI



Si va riducendo il contributo alla natalità da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia perchè anche le straniere stanno invecchiando e hanno alti tassi di occupazione, prevalentemente nei servizi alle famiglie. Lo certifica l'Istat nel rapporto su natalità e fecondità della popolazione residente. Dal 2012 al 2019 diminuiscono i nati con almeno un genitore straniero (quasi 15 mila in meno) che, con 92.360 unità, costituiscono il 22% del totale dei nati, oltre 4.200 in meno solo nell'ultimo anno. I nati da genitori entrambi stranieri, scesi per la prima volta sotto i 70 mila nel 2016 (69.379), sono 62.918 nel 2019 (15,0% sul totale dei nati), poco più di 2.500 nati in meno rispetto al 2018. Questo è anche l'effetto delle dinamiche migratorie nell'ultimo decennio. Le ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGISi va riducendo il contributo alla natalità da parte dei cittadini stranieri residenti inperchè anche lestanno invecchiando e hanno alti tassi di occupazione, prevalentemente nei servizi alle famiglie. Lo certifica l'Istat nel rapporto su natalità e fecondità della popolazione residente. Dal 2012 al 2019 diminuiscono i nati con alun genitore straniero (quasi 15 mila in) che, con 92.360 unità, costituiscono il 22% del totale dei nati, oltre 4.200 insolo nell'ultimo anno. I nati da genitori entrambi stranieri, scesi per la prima volta sotto i 70 mila nel 2016 (69.379), sono 62.918 nel 2019 (15,0% sul totale dei nati), poco più di 2.500 nati inrispetto al 2018. Questo è anche l'effetto delle dinamiche migratorie nell'ultimo decennio. Le ...

Agenzia_Italia : Ecco perché le donne straniere in Italia fanno meno figli - Alice_Vee_ : Ecco, non trovavo le parole perché -come dice G.Cavalli- mi sanguinavano le orecchie. Un ronzio insopportabile da a… - Notiziedi_it : Ecco perché le donne straniere in Italia fanno meno figli - NonnaMaria15 : RT @Ninanina1215: Ecco la covidiota, che si straccia le vesti perché le persone sono senza cuore, non pensano ai morti, ecc ecc ecc . http… - sulsitodisimone : Ecco perché le donne straniere in Italia fanno meno figli -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché le Cisco - I Tech Trends 2021 Fortune Italia