Ecco le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo per Natale. Cosa si può fare e cosa no dal 24 dicembre al 6 gennaio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Palazzo Chigi, come era già avvenuto in occasione dei precedenti decreti, ha pubblicato una serie di domande frequenti (qui la pagina ufficiale) per rendere più chiare le nuove misure di contenimento dell'epidemia di Coronavirus in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio (leggi l'articolo). Sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un'altra Regione? Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute? Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione ...

