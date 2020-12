Ecco come l'Italia distribuirà le prime 9.750 dosi del vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Con l'ok di Ema alla Pzifer, è cominciato il conto alla rovescia per la consegna in Italia delle prime 9.750 dosi di vaccino in vista del 27 dicembre, giorno scelto dalla Ue a titolo simbolico per la campagna anti-Covid. Salvo cambi di programma, i furgoni della Pfizer lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confine Italiano ci sarà l'Esercito a prendere in consegna le dosi che saranno portate a Roma il giorno dopo. Tappa finale, il 26 dicembre, sarà l'ospedale Spallanzani dove, il 27 mattina, verranno somministrate, con ragionevole certezza, le prime dosi da inoculare ad alcune unità del personale medico e infermieristico. Top secret l'identità dei soggetti interessati. A beneficiare del vaccino sarà, comunque, chi è stato in prima linea nella lotta al ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Con l'ok di Ema alla Pzifer, è cominciato il conto alla rovescia per la consegna indelle prime 9.750diin vista del 27 dicembre, giorno scelto dalla Ue a titolo simbolico per la campagna anti-Covid. Salvo cambi di programma, i furgoni della Pfizer lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confineno ci sarà l'Esercito a prendere in consegna leche saranno portate a Roma il giorno dopo. Tappa finale, il 26 dicembre, sarà l'ospedale Spallanzani dove, il 27 mattina, verranno somministrate, con ragionevole certezza, le primeda inoculare ad alcune unità del personale medico e infermieristico. Top secret l'identità dei soggetti interessati. A beneficiare delsarà, comunque, chi è stato in prima linea nella lotta al ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Bonus smartphone per chi ha Isee sotto i 20mila euro, ecco come funziona Il Sole 24 ORE Covid, seconda variante, ecco come l'hanno sequenziata all'ospedale militare Celio

Un lavoro di analisi condotto confrontando migliaia di campioni. Così l'ospedale militare Celio ha sequenziato il genoma del virus Sar-Cov-2 proveniente da un soggetto risultato ...

Welfare: da Confindustria per dirigenti e familiari ecco Fasi-Assidai

Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Confindustria ha scelto di offrire ai suoi dirigenti e ai rispettivi nuclei familiari il prodotto unico ...

