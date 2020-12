“E mica sono parac**a come te!”. Stefania Orlando, qui finisce male: tutta “colpa” degli autori del GF Vip (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip sale la tensione. Soprattutto tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Tutto è accaduto dopo la richiesta del GF ai ‘vipponi’ di esprimere una loro opinione sui quattro nuovi ingressi all’interno della casa, in particolare Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti. sono stati consegnati loro dei cartoncini in cui hanno scritto questi giudizi. Un momento che doveva essere tranquillo e che, invece, si trasformato in motivo di scontro tra le due concorrenti. Per capire bene cosa è successo bisogna andare nel dettaglio: Samantha De Grenet ha detto di aver buttato là delle motivazioni così a caso. Una rivelazione che non è piaciuta per niente a Stefania Orlando che non le ha mandate a dire e ha ribattuto: “come se votassi Tommy ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip sale la tensione. Soprattutto trae Samantha De Grenet. Tutto è accaduto dopo la richiesta del GF ai ‘vipponi’ di esprimere una loro opinione sui quattro nuovi ingressi all’interno della casa, in particolare Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito, Andrea Zenga e Cecilia Capriotti.stati consegnati loro dei cartoncini in cui hanno scritto questi giudizi. Un momento che doveva essere tranquillo e che, invece, si trasformato in motivo di scontro tra le due concorrenti. Per capire bene cosa è successo bisogna andare nel dettaglio: Samantha De Grenet ha detto di aver buttato là delle motivazioni così a caso. Una rivelazione che non è piaciuta per niente ache non le ha mandate a dire e ha ribattuto: “se votassi Tommy ...

