“È gravissimo, non possiamo accettarlo”. Iva Zanicchi, ira in diretta tv: “Non si gioca con la vita delle persone” (Di lunedì 21 dicembre 2020) È appena andata in onda l’ultima puntata del 2020 di Live Non è la d’Urso. Una puntata “speciale” poiché la rete ha deciso di allungare per aggiungendo un’altra puntata. Gli argomenti trattati nel corso della messa in onda sono stati tutti di un certo spessore e Iva Zanicchi ha detto la propria andando in escandescenze. Si è discusso del tema Coronavirus ma, soprattutto, del nuovo ceppo che ha fatto capolino in Inghilterra e Olanda e che sta terrorizzando il resto del mondo. Tra gli ospiti di Barbarella è intervenuta anche Iva Zanicchi che, come ben sappiamo, è stata colpita in prima persona dal virus (anche piuttosto duramente). (Continua dopo le foto) Iva Zanicchi si è letteralmente infuriata durante Live non è la D’Urso per il modo in cui si sta gestendo l’argomento Covid da parte dei poteri forti: “Ma è vero che si sapeva da ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) È appena andata in onda l’ultima puntata del 2020 di Live Non è la d’Urso. Una puntata “speciale” poiché la rete ha deciso di allungare per aggiungendo un’altra puntata. Gli argomenti trattati nel corso della messa in onda sono stati tutti di un certo spessore e Ivaha detto la propria andando in escandescenze. Si è discusso del tema Coronavirus ma, soprattutto, del nuovo ceppo che ha fatto capolino in Inghilterra e Olanda e che sta terrorizzando il resto del mondo. Tra gli ospiti di Barbarella è intervenuta anche Ivache, come ben sappiamo, è stata colpita in prima persona dal virus (anche piuttosto duramente). (Continua dopo le foto) Ivasi è letteralmente infuriata durante Live non è la D’Urso per il modo in cui si sta gestendo l’argomento Covid da parte dei poteri forti: “Ma è vero che si sapeva da ...

EddyRussi : @TheVoic38396688 @saradicorrado @storie_italiane @eleonoradaniele Se hai le Pall.. di dire questo allora PERCHÉ NON… - itsdreena : Dayane, Giulia e Giacomo in particolar modo hanno dimostrato un’ignoranza incredibile su questo tema, però fare “sc… - DIORVHADID : l’hai difesa altre duemila volte e okay,ma non puoi difenderla anche ora dai. se non pensi che sia stato grave ti d… - Littleffort : @HuffPostItalia Mi auguro non sia così, sarebbe gravissimo per una democrazia occidentale - stefy91331935 : RT @OmegaEzio: Ragazzi con l'alimentazione e col bullismo non si scherza MAI, non dico che Dayane meriti la squalifica perchè UN errore può… -

Ultime Notizie dalla rete : gravissimo non Iva Zanicchi, ira in diretta tv: "È gravissimo, non possiamo accettarlo." Caffeina Magazine Nuova variante, Burioni: «Niente panico, nulla fa pensare che sia più grave e pericolosa»

«Si parla di una nuova variante inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa, che causi una malattia più grave o che sfugga alla ...

Ylenia Bonavera: La madre “Non era una drogata. Rabbia perché chi riprendeva e non è intervenuto”

21 dicembre 2020 Ylenia Bonavera, 26 anni ed una morte che ancora lascia sgomenti familiari ed amici, e tanta rabbia nel cuore di sua madre, Nunziatina Giorgio Piluso, che in un’intervista a Meridione ...

«Si parla di una nuova variante inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa, che causi una malattia più grave o che sfugga alla ...21 dicembre 2020 Ylenia Bonavera, 26 anni ed una morte che ancora lascia sgomenti familiari ed amici, e tanta rabbia nel cuore di sua madre, Nunziatina Giorgio Piluso, che in un’intervista a Meridione ...