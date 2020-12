Dpcm Natale, l’autocertificazione da scaricare a partire dal 21 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mancano pochissimi giorni al Natale, ma sono ancora in molti a chiedersi quali siano le regole da rispettare. A partire da oggi, lunedì 21 dicembre, scatta il piano previsto dal Dpcm 3 dicembre. Da oggi e fino al 6 gennaio, infatti, non si potrà lasciare la propria Regione d’appartenenza se non per comprovati motivi di salute e di lavoro. Le restrizioni saranno inasprite nei giorni festivi e prefestivi, quando tutta l’Italia entrerà in zona rossa. Anche in quel caso gli spostamenti saranno limitati alle sole necessità – nei giorni festivi e prefestivi non si potrà nemmeno uscire dal proprio domicilio – e dovranno essere certificate tramite autocertificazione, da stampare o compilare nel caso in cui si venisse fermati. Resta valido il coprifuoco a partire dalle 22 e fino alle 5. L’unica ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mancano pochissimi giorni al, ma sono ancora in molti a chiedersi quali siano le regole da rispettare. Ada oggi, lunedì 21, scatta il piano previsto dal. Da oggi e fino al 6 gennaio, infatti, non si potrà lasciare la propria Regione d’appartenenza se non per comprovati motivi di salute e di lavoro. Le restrizioni saranno inasprite nei giorni festivi e prefestivi, quando tutta l’Italia entrerà in zona rossa. Anche in quel caso gli spostamenti saranno limitati alle sole necessità – nei giorni festivi e prefestivi non si potrà nemmeno uscire dal proprio domicilio – e dovranno essere certificate tramite autocertificazione, da stampare o compilare nel caso in cui si venisse fermati. Resta valido il coprifuoco adalle 22 e fino alle 5. L’unica ...

