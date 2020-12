Dopo Mertens anche Koulibaly e Lozano tornano nel 2021: la nota del Napoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni”. Così sul proprio profilo Twitter il Napoli annuncia l’entità dell’infortunio del difensore senegalese Kalidou Koulibaly. anche Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, Dopo gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri. Lozano ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Kalidousi è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni”. Così sul proprio profilo Twitter ilannuncia l’entità dell’infortunio del difensore senegalese KalidouHirving, uscito nel finale del match dell’Olimpico,gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri.ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate ...

