Distrugge la casa e minaccia la madre: arrestato 41enne del Vesuviano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I Carabinieri della stazione di Ercolano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Continua il contrasto dei carabinieri del comando provinciale di Napoli alla violenza di genere e – in questo periodo – contro i figli violenti che maltrattano i propri genitori. Dopo gli episodi di San Vitaliano e San Giorgio a Cremano di DUE giorni fa, un altro fatto che colpisce una famiglia (che si rivolge ai Carabinieri) al suo interno. L’uomo, in questo caso, ha messo a soqquadro l’intera abitazione danneggiando vari mobili. Ha minacciato di morte la madre – come già altre volte in passato – ed ha tentato di picchiarla. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri – allertati dal 112 – che sono riusciti a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I Carabinieri della stazione di Ercolano hannoper tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia undel posto già noto alle forze dell’ordine. Continua il contrasto dei carabinieri del comando provinciale di Napoli alla violenza di genere e – in questo periodo – contro i figli violenti che maltrattano i propri genitori. Dopo gli episodi di San Vitaliano e San Giorgio a Cremano di DUE giorni fa, un altro fatto che colpisce una famiglia (che si rivolge ai Carabinieri) al suo interno. L’uomo, in questo caso, ha messo a soqquadro l’intera abitazione danneggiando vari mobili. Hato di morte la– come già altre volte in passato – ed ha tentato di picchiarla. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri – allertati dal 112 – che sono riusciti a ...

Elisa00970936 : RT @michiamanoansia: Stefania sembra mia nonna che lavora a maglia mentre attorno a lei il resto della famiglia le distrugge casa #gfvip h… - michiamanoansia : Stefania sembra mia nonna che lavora a maglia mentre attorno a lei il resto della famiglia le distrugge casa #gfvip - sjgiardini : RT @AnnaAnusiaAnia: @Giusy48921432 Il mio non distrugge nulla a casa,menomale ?? - AnnaAnusiaAnia : @Giusy48921432 Il mio non distrugge nulla a casa,menomale ?? - mariarosariaFo8 : @ChezLudo Guarda che stiamo parlando di Renzi non degli scappati di casa. Il mio twitt è su Renzi. A natale se avrò… -

Ultime Notizie dalla rete : Distrugge casa Distrugge la casa e minaccia la madre: arrestato 41enne del Vesuviano anteprima24.it Live non è la D’Urso, Valeria Fabrizi distrutta dopo il furto: «Hanno rubato i miei ricordi, non dormo più»

Valeria Fabrizi racconta in lacrime a “Live Non è la D'urso” il furto che ha subito in casa. I ladri sono entrati nella villa di Valeria Fabrizi e gli hanno portato via ...

Incursione dei vandali nella casa inagibile "Danneggiati arredi e vetri, adesso basta"

Vandali prendono di mira le abitazioni rese inagibili dal sisma del 2016 nelle campagne di Montappone distruggendo arredi e indumenti, i proprietari chiedono aiuto alle autorità e ai cittadini per cer ...

Valeria Fabrizi racconta in lacrime a “Live Non è la D'urso” il furto che ha subito in casa. I ladri sono entrati nella villa di Valeria Fabrizi e gli hanno portato via ...Vandali prendono di mira le abitazioni rese inagibili dal sisma del 2016 nelle campagne di Montappone distruggendo arredi e indumenti, i proprietari chiedono aiuto alle autorità e ai cittadini per cer ...