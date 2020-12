“Dirigere in sicurezza”. Speciale Orizzonte Scuola [martedì 22 dicembre alle 12] con Ascani, Pacifico e tanti altri ospiti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Appuntamento Speciale di Orizzonte Scuola TV in concomitanza con il I Congresso Udir che si terrà nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 19.00, in modalità telematica. L'articolo “Dirigere in sicurezza”. Speciale Orizzonte Scuola martedì 22 dicembre alle 12 con Ascani, Pacifico e tanti altri ospiti . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) AppuntamentodiTV in concomitanza con il I Congresso Udir che si terrà nel pomeriggio, d14.0019.00, in modalità telematica. L'articolo “in”.2212 con

Scuola in sicurezza, Udir incontra Viceministro Ascani e forze politiche in un dibattito pubblico

La riapertura delle scuole è un grande interrogativo, soprattutto la riapertura in sicurezza. Parleremo di questo tema domani in un incontro pubblico con tutte le forze politiche, gestito ...

Cambiamento climatico, Joe Biden nomina il suo team per clima ed energia: «Non c’è tempo da perdere»

Il presidente eletto degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha presentato il suo team per il clima e l'energia, dicendo che attuerà un piano ambizioso Cambiamento climatico, Joe Biden nomina il suo ...

