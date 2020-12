“Dio, perché?”. Muore a 31 anni, un malore improvviso gli ha stroncato la vita (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Siamo cresciuti insieme, per le strade di Caserta…giocando a calcio, scambiando figurine, correndo sulle biciclette, attraversando una bellissima generazione. Ora, perdere questi amici d’infanzia, così giovani, è inaccettabile!!! L’unica consolazione, che lassù, sicuramente state ricordando i nostri vecchi tempi…Enzo e Peppe sempre con noi“. E ancora: “Siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre condiviso tutto e tu ci hai sempre donato il tuo cuore grande così, come fossimo fratelli di sangue. Sempre con noi….RIP“. Poi un’altra amica scrive: “Dio per favore spiegami come e perché morire a trent’anni. Buon viaggio Giuseppe Murante Canzano“. Una lunga fila di messaggi di cordoglio lasciati sulla bacheca di Giuseppe Murante, morto dopo essere stato vittima di un malore a soli 31 anni. Continua dopo la foto Figlio di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Siamo cresciuti insieme, per le strade di Caserta…giocando a calcio, scambiando figurine, correndo sulle biciclette, attraversando una bellissima generazione. Ora, perdere questi amici d’infanzia, così giovani, è inaccettabile!!! L’unica consolazione, che lassù, sicuramente state ricordando i nostri vecchi tempi…Enzo e Peppe sempre con noi“. E ancora: “Siamo cresciuti insieme, abbiamo sempre condiviso tutto e tu ci hai sempre donato il tuo cuore grande così, come fossimo fratelli di sangue. Sempre con noi….RIP“. Poi un’altra amica scrive: “Dio per favore spiegami come emorire a trent’. Buon viaggio Giuseppe Murante Canzano“. Una lunga fila di messaggi di cordoglio lasciati sulla bacheca di Giuseppe Murante, morto dopo essere stato vittima di una soli 31. Continua dopo la foto Figlio di una ...

vaticannews_it : #18dicembre #Cantalamessa, Terza Predica di #Avvento: A Natale si celebra il “sacramento” della povertà e si leva l… - carmine_dio : RT @dafiumicino: Se io mi presento a casa tua con il panettone artigianale da 30 euro....non mi puoi aprire il panettone confezionato da €.… - piero636 : RT @mircoDmirco: Ringrazio indegnamente i 5000 che mi seguono. Non so perché! Io però so perché sono su Twitter. Dio ve ne renda merito. - cutiesmichael : dio perché non mi prendi adesso, buttami pure nell’inferno o nel purgatorio. tanto con sta scuola di merda non pens… - gianssnow : La stragrande maggioranza a credere nel vaccino sono gli atei. 'Chi non crede in Dio non è vero che non crede in ni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dio perché San Giuseppe esempio massimo di fiducia assoluta al Signore l'eco di caserta