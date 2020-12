Dieci domande al ministro Roberto Speranza

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020) A fine anno, è il momento di fare un bilancio della gestione del Covid in Italia. I media italiani hanno inizialmente avallato le tesi di comodo governative del “Noi non sapevamo, non avevamocapito”, e del “Ci giudicherete dopo!” Tuttavia, a fine gennaio 2020 il Governo già conosceva il rischio grave e imminente rappresentato dal Covid-19. L’8 febbraio nel corso di una riunione tecnica, ildella Salute era stato dettagliatamente informato che - in assenza di prevenzione – il Covid-19 avrebbe provocato quest’anno in Italia più di 600.000 morti. Tuttavia per almeno un mese il Governo ha nascosto la situazione: “Per non creare panico” ha spiegato in ottobre Agostino Miozzo (Presidente CTS). La stessa giustificazione, usata da Trump, ha suscitato una vasta indignazione sui media americani: le false minimizzazioni del Presidente avrebbero impedito al sistema ...