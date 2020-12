Di padre in figlio, da Tiger a Charlie: dinastia Woods nel golf (Di lunedì 21 dicembre 2020) Woods, ma non Tiger. La copertina stavolta se la prende suo figlio Charlie. Undici anni, un talento luminoso. Tale padre, forse tale figlio. Insieme, per ora, hanno cominciato a stupire. Charlie e Tiger (che il 30 dicembre compie 45 anni) hanno infatti segnato con i loro colpi il PNC Championship, gara a coppie su 36 buche a cui partecipano 20 campioni, vincitori di major o di tornei importanti, in squadra con un parente sul percorso del Ritz-Carlton Golf Club (par 72), a Orlando in Florida. Dna da campioni. Il piccolo Woods in buca 3 ha messo a segno un eagle, colpo spettacolare, giocata da mago che sui social sta facendo il giro del mondo. «Mi ha reso orgoglioso», ha dichiarato il vincitore di 14 major a fine giornata. https://twitter.com/ChampionsTour/status/1340826591425941507 Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Woods, ma non Tiger. La copertina stavolta se la prende suo figlio Charlie. Undici anni, un talento luminoso. Tale padre, forse tale figlio. Insieme, per ora, hanno cominciato a stupire. Charlie e Tiger (che il 30 dicembre compie 45 anni) hanno infatti segnato con i loro colpi il PNC Championship, gara a coppie su 36 buche a cui partecipano 20 campioni, vincitori di major o di tornei importanti, in squadra con un parente sul percorso del Ritz-Carlton Golf Club (par 72), a Orlando in Florida. Dna da campioni. Il piccolo Woods in buca 3 ha messo a segno un eagle, colpo spettacolare, giocata da mago che sui social sta facendo il giro del mondo. «Mi ha reso orgoglioso», ha dichiarato il vincitore di 14 major a fine giornata. https://twitter.com/ChampionsTour/status/1340826591425941507

