Destiny ha ispirato la US Space Force? Ora i membri della forza armata verranno chiamatiGuardiani

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) IUnited Statessaranno ufficialmente chiamati "Guardiani", secondo un annuncio fatto dal Vice Presidente Mike Pence in occasione di un evento che celebra l'anniversario del ramo militare. L'organizzazione fa risalire il nome "Guardians" a un vecchio motto dell'AirCommand del 1983, "Guardians of the High Frontier", secondo quanto riportato dal sitoUS. Tuttavia il nome "Guardiani" non è nuovo, soprattutto ai giocatori die dal reveal del nome, la community di giocatori non si è tirata indietro in fatto di meme. Un certo numero di fan ha iniziato a pubblicare semplicemente le foto dei Guardiani di, mentre altri hanno iniziato a dare ...