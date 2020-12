Decreto Natale, regole ed eccezioni: le faq del Consiglio dei ministri (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Zone rosse, arancioni, gialle a giorni alterni. Spostamenti bloccati tra le regioni ma consentiti nei giorni anche nei giorni festivi all’interno dei comuni, ma solo si è in due persone, a cui, volendo, si possono aggiungere i minori senza limite numerico. Ma dove si può andare? A casa di chi? Quanti spostamenti sono consentiti e in quali giorni? Il ‘decreto di Natale’ illustrato venerdì sera dal premier Conte in conferenza stampa agli italiani ha creato non pochi dubbi. A far chiarezza arrivano le faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Zone rosse, arancioni, gialle a giorni alterni. Spostamenti bloccati tra le regioni ma consentiti nei giorni anche nei giorni festivi all’interno dei comuni, ma solo si è in due persone, a cui, volendo, si possono aggiungere i minori senza limite numerico. Ma dove si può andare? A casa di chi? Quanti spostamenti sono consentiti e in quali giorni? Il ‘decreto di Natale’ illustrato venerdì sera dal premier Conte in conferenza stampa agli italiani ha creato non pochi dubbi. A far chiarezza arrivano le faq pubblicate sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri.

