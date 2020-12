Decreto Natale, nei giorni rossi sì alle visite fuori Comune: via libera anche fuori regione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nei 10 giorni "rossi" durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un Comune differente da quello di residenza o domicilio,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nei 10" durante le feste disarà possibile andare a trovare parenti e amiciin undifferente da quello di residenza o domicilio,...

