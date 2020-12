Decreto Natale | in caso di violazione dei divieti prevista sanzione da 400 a 1000 euro FAQ Governo

Capezzone : Grazie al mitico @Storace e a @tempoweb - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - matteograndi : Qualche riflessione su Decreto Natale e dintorni. - cdqrancitelli : RT @DipAffRegionali: COVID-19, PREVENZIONE DEL CONTAGIO DURANTE IL PERIODO FESTIVO Approvato un decreto-legge che introduce ulteriori dispo… - Antiogu60 : Quando le Scorregge arrivano come Doni.. sono solo Schifezze.. dettate da un #RotoliDiStampaigienica a cui gli Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale

IL GIORNO

Le misure restrittive sono state confermate, anzi rafforzate con il penultimo Dpmc Natale, in vigore dal 4 dicembre, emanato dal governo per gestire le misure anti-covid durante il mese critico delle ...Sarà un Natale molto particolare, per vie delle restrizioni dovute ... ai sensi dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.