Decreto Natale, il calendario giorno per giorno delle restrizioni dal 24 dicembre al 6 gennaio, cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 21 dicembre 2020) Decreto Natale, mancano tre giorni all’entrata in vigore del nuovo provvedimento del Governo sulle nuove restrizioni pensate per contenere la diffusione del Covid nei giorni di festa. Le misure entreranno in vigore alla Vigilia di Natale e saranno valide fino al 6 gennaio 2021. Vediamole nel dettaglio giorno per giorno. Leggi anche: Decreto Natale: dai pranzi in famiglia all’uscita dalla Regione, come aggirare il Dpcm Decreto Natale, le restrizioni in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 In attesa che il sito del Governo venga aggiornato in materia di FAQ su Coronavirus e spostamenti ricapitoliamo quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020), mancano tre giorni all’entrata in vigore del nuovo provvedimento del Governo sulle nuovepensate per contenere la diffusione del Covid nei giorni di festa. Le misure entreranno in vigore alla Vigilia die saranno valide fino al 62021. Vediamole nel dettaglioper. Leggi anche:: dai pranzi in famiglia all’uscita dalla Regione, come aggirare il Dpcm, lein vigore dal 242020 al 62021 In attesa che il sito del Governo venga aggiornato in materia di FAQ su Coronavirus e spostamenti ricapitoliamo quanto ...

Capezzone : Grazie al mitico @Storace e a @tempoweb - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - repubblica : Decreto di Natale, ecco le nuove Faq del governo. In giorni arancioni ok agli spostamenti tra piccoli comuni anche… - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Il governo #Conte risponde alle domande sulle misure del decreto #Natale: introdotto il concetto di 'abitazione', che… - InfoCilentoWeb : Decreto Natale: ecco le faq del Governo #Coronavirus #Italia -