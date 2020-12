Decreto Natale, i docenti fuori per le feste potranno rientrare per le lezioni il 7 gennaio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Decreto Natale ha previsto una serie di stop agli spostamenti per limitare il rialzo dei contagi in occasione delle festività natalizie. Diversi docenti che insegnano fuori regione stanno rientrando, o rientreranno nei prossimi giorni, dalle proprie famiglie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilha previsto una serie di stop agli spostamenti per limitare il rialzo dei contagi in occasione delle festività natalizie. Diversiche insegnanoregione stanno rientrando, o rientreranno nei prossimi giorni, dalle proprie famiglie. L'articolo .

