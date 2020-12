Decreto Natale 2020: le sanzioni e rischi penali per chi viola i divieti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con il nuovo Decreto-Legge n.172 del 18 dicembre 2020, il cosiddetto Decreto Natale, si è aperta una nuova finestra di limitazioni decise dal Governo allo scopo di evitare l’innalzamento della curva dei contagi durante il periodo natalizio. Il Decreto-legge integra la precedente misura del 2 dicembre, che stabiliva il divieto degli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni e dalle province autonome nei giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. A queste si aggiungono ulteriori divieti sugli spostamenti e sui comportamenti da tenere durante il periodo di festività. Vediamo adesso quali sono i nuovi divieti, quando è permesso circolare e in cosa si incorre in caso di violazione delle restrizioni. Decreto ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con il nuovo-Legge n.172 del 18 dicembre, il cosiddetto, si è aperta una nuova finestra di limitazioni decise dal Governo allo scopo di evitare l’innalzamento della curva dei contagi durante il periodo natalizio. Il-legge integra la precedente misura del 2 dicembre, che stabiliva il divieto degli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni e dalle province autonome nei giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. A queste si aggiungono ulteriorisugli spostamenti e sui comportamenti da tenere durante il periodo di festività. Vediamo adesso quali sono i nuovi, quando è permesso circolare e in cosa si incorre in caso dizione delle restrizioni....

