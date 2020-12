Decreto di Natale, ecco le nuove Faq del governo. In giorni arancioni ok agli spostamenti tra piccoli comuni anche in altra Regione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Durante le festività considerate "rosse" sì alle visite ad amici e parenti anche fuori città, sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni. Nelle seconde case in multiproprietà solo una famiglia alla volta Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Durante le festività considerate "rosse" sì alle visite ad amici e parentifuori città, sempre nel limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni. Nelle seconde case in multiproprietà solo una famiglia alla volta

Capezzone : Grazie al mitico @Storace e a @tempoweb - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - Agenzia_Ansa : #DecretoNatale - Tra deroghe, divieti e autocertificazioni, gli italiani si preparano alle feste di Natale ai tempi… - FondazioneStudi : ? Quando e come ci si potrà muovere sotto le Feste? ?? Le novità alla luce del #decretonatale in Gazzetta ufficiale… - Fiorellissimo : RT @lercionotizie: #articolo Natale, hacker viola il sito del Governo e pubblica un decreto perfettamente comprensibile - LEGGI L'ARTICOLO… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale Decreto Natale 2020 e Dpcm: autocertificazione Covid, Pdf e regole il Resto del Carlino Decreto Natale, da oggi stop a viaggi tra regioni

Scattano oggi le prime misure anticovid dell’ultimo decreto del Governo: no agli spostamenti tra le regioni, fino al 6 gennaio. Misure da zona rossa nei festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni ...

Autocertificazione e pernottamento: ecco i possibili stratagemmi per il Natale e il Capodanno

Dcmp e Autocertificazione: gli spostamenti durante le feste natalizie, ecco come comportarsi Il decreto legge del 18dicembre disciplina gli spostamenti relativi al periodo natalizio. La deroga ?

Scattano oggi le prime misure anticovid dell’ultimo decreto del Governo: no agli spostamenti tra le regioni, fino al 6 gennaio. Misure da zona rossa nei festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni ...Dcmp e Autocertificazione: gli spostamenti durante le feste natalizie, ecco come comportarsi Il decreto legge del 18dicembre disciplina gli spostamenti relativi al periodo natalizio. La deroga ?