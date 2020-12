Decreto di Natale: da oggi 21 dicembre le nuove regole. Ecco cosa cambia in Lombardia /Pdf (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 21 dicembre 2020 - Da oggi, lunedì 21 dicembre, scattano le norme contenute nel Decreto di Natale. E per 21 giorni la Lombardia entra in una girandola di colori: da gialla (ancora oggi e fino ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano, 212020 - Da, lunedì 21, scattano le norme contenute neldi. E per 21 giorni laentra in una girandola di colori: da gialla (ancorae fino ...

Capezzone : Grazie al mitico @Storace e a @tempoweb - LegaSalvini : CAPEZZONE MASSACRA LA SINISTRA DI SALOTTO DISPERATA PER I SUOI INVITI SNOB DI NATALE - matteograndi : Qualche riflessione su Decreto Natale e dintorni. - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Decreto Natale 2020, cosa posso fare oggi: stop ai viaggi nel terzultimo giorno utile per lo shopping @corriere ?@monic… - Carlitos7115 : Non lo sanno nemmeno loro.... -