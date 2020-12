Decine di aerei ogni giorno: già atterrati nel nostro Paese 45mila possibili "untori" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Paolo Stefanato È la stima dei passeggeri a bordo dei velivoli provenienti dai Paesi colpiti dal "ceppo inglese". Anche così il virus può essere arrivato da noi Un nuovo quesito sta inquietando gli italiani: quante persone sono arrivate nel nostro Paese nelle ultime settimane da quelle destinazioni indicate dall'Oms come luoghi di incubazione del Covid 19 «mutato»? A quanti nuovi contagi siamo potenzialmente esposti? L'Organizzazione ha indicato il nuovo pericolo come proveniente dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dalla Danimarca e dall'Australia. Ma ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso un'ordinanza che vieta in via immediata e fino al 6 gennaio ingresso e transito in Italia delle sole persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. Perché questa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Paolo Stefanato È la stima dei passeggeri a bordo dei velivoli provenienti dai Paesi colpiti dal "ceppo inglese". Anche così il virus può essere arrivato da noi Un nuovo quesito sta inquietando gli italiani: quante persone sono arrivate nelnelle ultime settimane da quelle destinazioni indicate dall'Oms come luoghi di incubazione del Covid 19 «mutato»? A quanti nuovi contagi siamo potenzialmente esposti? L'Organizzazione ha indicato il nuovo pericolo come proveniente dalla Gran Bretagna, dai Paesi Bassi, dalla Danimarca e dall'Australia. Ma ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso un'ordinanza che vieta in via immediata e fino al 6 gennaio ingresso e transito in Italia delle sole persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato o transitato in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. Perché questa ...

jos_90 : RT @AntonioCivile: A quanto pare anche Berna si è accorta che concedere l'entrata in Svizzera a chi parte dalla Gran Bretagna non è una buo… - AntonioCivile : A quanto pare anche Berna si è accorta che concedere l'entrata in Svizzera a chi parte dalla Gran Bretagna non è un… - likeirisheyes : @SpockEva Ma evita te lo tieni in tasca innanzitutto! Poi da mesi cosa? Se ogni momento si parlava di lui di quanto… - luomomascherato : @PatriziaRametta @etventadv @simo6608 @dmills3710 Avrebbero dovuto sorvolare tutto il Canada con decine di aerei pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Decine aerei Decine di aerei ogni giorno: già atterrati nel nostro Paese 45mila possibili "untori" ilGiornale.it Regno Unito isolato: stop a voli e treni L'Europa ora teme un boom di casi

Sono anche ripresi all'aeroporto di Fiumicino i controlli con i tamponi rapidi, inspiegabilmente interrotti da una decina di giorni ... Treni Eurostar e aerei fermi tra il Regno Unito e il Belgio, ...

Domani la Coppa Brema in programma a Modena Oggi Fontana protagonista

Il grande nuoto non si ferma. Oggi si concludono i Campionati italiani assoluti di Riccione. Il più atteso è Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro), che chiuderà la manifestazione alle 17,33 nella gara dei ...

Sono anche ripresi all'aeroporto di Fiumicino i controlli con i tamponi rapidi, inspiegabilmente interrotti da una decina di giorni ... Treni Eurostar e aerei fermi tra il Regno Unito e il Belgio, ...Il grande nuoto non si ferma. Oggi si concludono i Campionati italiani assoluti di Riccione. Il più atteso è Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro), che chiuderà la manifestazione alle 17,33 nella gara dei ...