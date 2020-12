De Zerbi accusa | «Gara regalata Dobbiamo sentirci forti» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico del Sassuolo Roberto Deha fatto i complimenti a Stefano Pioli per lo schema con cui il Milan ha segnato dopo sei secondi di gioco Il tecnico del Sassuolo Roberto Deha fatto i complimenti a Stefano Pioli per lo schema con cui il Milan ha segnato dopo sei secondi di gioco. Le sue parole COMPLIMENTI – «Pensavo di trovare una partita difficile ma non di regalare due gol così, uno addirittura ancora prima che iniziasse la partita. Facciamo i complimenti a Pioli e al Milan per lo schema studiato. Ho una squadra molto forte ma l’importante è che si sentano tuttiperché non possiamo scendere in campo con la paura». Leggi su Calcionews24.com