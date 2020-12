Dayane Mello rimprovera Rosalinda Cannavò: “Fai la dieta e poi mangi l’uovo fritto?”, scoppia la polemica (VIDEO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuove polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip per colpa del cibo. Dopo Giulia Salemi che avrebbe richiesto dei farmaci anoressizzanti, Dayane Mello si è scagliata malamente contro l’amica Rosalinda Cannavò, rea di essersi cucinata un uovo fritto con il bacon alle due del mattino. Dayane Mello rimprovera Rosalinda Cannavò: “Fai la dieta e poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuove polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip per colpa del cibo. Dopo Giulia Salemi che avrebbe richiesto dei farmaci anoressizzanti,si è scagliata malamente contro l’amica, rea di essersi cucinata un uovocon il bacon alle due del mattino.: “Fai lae poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

