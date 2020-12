Davide Serra: "La variante Covid rinvierà la ripresa, ma solo di tre mesi" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Davide Serra, è il giorno della grande paura sui mercati. Il fattore di instabilità è la nuova variante del coronavirus. Quella degli investitori è una reazione di pancia, legata alla giornata, o è una tensione che andrà avanti per tanto tempo? Le previsioni per un ritorno al miglioramento dell’economia guardavano al primo trimestre del 2021 come data di inizio. La nuova variante del virus e il nuovo lockdown rallenteranno il ritorno alla crescita di tre mesi. La crescita, quindi, potrebbe arrivare nel secondo trimestre e per questo i mercati scendono. Ma la frenata dei mercati è legata principalmente ad altre ragioni. Davide Serra è fondatore, amministratore delegato e responsabile degli investimentidi Algebris. È tra i massimi esperti al mondo in materia di servizi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020), è il giorno della grande paura sui mercati. Il fattore di instabilità è la nuovadel coronavirus. Quella degli investitori è una reazione di pancia, legata alla giornata, o è una tensione che andrà avanti per tanto tempo? Le previsioni per un ritorno al miglioramento dell’economia guardavano al primo trimestre del 2021 come data di inizio. La nuovadel virus e il nuovo lockdown rallenteranno il ritorno alla crescita di tre. La crescita, quindi, potrebbe arrivare nel secondo trimestre e per questo i mercati scendono. Ma la frenata dei mercati è legata principalmente ad altre ragioni.è fondatore, amministratore delegato e responsabile degli investimentidi Algebris. È tra i massimi esperti al mondo in materia di servizi ...

Davide Serra: "La variante Covid rinvierà la ripresa, ma solo di tre mesi"

Il fondatore di Algebris vede il ritorno alla normalità nel 2022. Sulla Brexit: il non accordo farà più male a loro che a noi ...

