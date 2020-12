Da domani, indirizzati verso l’Estate

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Durata giorno Solstizio Inverno.Oggi è il Solstizio d’Inverno, l’inverno inizia queste ore, ma le notti lunghe e buie dasaranno meno ampie, e la durata del giorno aumenterà. Oggi è il dì di luce più breve dell’anno, e nel Circolo Polare Artico il sole non sorgerà affatto. L’Inverno meteorologico è iniziato il 1° dicembre e terminerà l’ultimo giorno di febbraio. La parola “solstizio” deriva dalla parola latina solstitium, che significa sole fermo. Il solstizio di quest’anno, che arriva oggi, e coincide con un altro evento astronomico straordinario: Giove e Saturno saranno in un raro allineamento planetario, apparendo più vicini nel cielo serale quanto non sia avvenuto in circa 800 anni. Il prossimo appuntamento per un evento analogo sarà il 2080. È una rara congiunzione quella di Saturno e Giove, oltretutto ancor più raro che avvenga nel Solstizio ...