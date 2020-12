Da consulenti digital consigli su come orientarsi e ottimizzare costi-benefici

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Labitalia) - Il 2020 volge al termine ed è tempo di bilanci e di piani per il 2021, in un periodo in cui l'incertezza è l'unica certezza e laizzazione e la corretta comunicazione sembrano i principali asset verso la ripresa. Ma con risorse sempre troppo scarse, le aziende si trovano a dover scegliere su cosa investire concretamente selezionando le soluzioni migliori in relazione ai propri obiettivi e per. Optando, più spesso, per una strategia integrata che combini più strumenti. Ma cosa propongono gli addetti ai lavori? Quali soluzioni innovative è preferibile adottare per vincere le sfide dellaizzazione e dell'era Covid-19? Dati alla mano, MailUp, società tecnologica italiana scelta da pmi e grandi imprese per comunicare con le proprie ...