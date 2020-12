Cristina Pleviani | 20 anni fa la notte che le ha cambiato la vita

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) GfPlevani è la storica prima vincitrice del reality che quest’anno compie vent’: scopriamo insieme quanto è cambiata la giovane. FOTO FACEBOOKQuesta sera torna in onda il Grande Fratello Vip con una nuova puntata di questa lunga edizione che terminerà a Febbraio, condotta da Alfonso Signorini. Il reality quest’anno ha compiuto vent’e in tanti si ricordano della prima vincitrice che si è aggiudicata la vittoria nella prima edizione. Era condotta da Daria Bignardi che rimase al timone per solo una stagione e quella è stata davvero una delle edizione rimaste nella storia di tutti i reality, forse anche per la presenza del mai dimenticato Pietro Taricone, classificatosi al terzo posto. A colpire però è stato il cambiamento negliproprio della sua vincitrice che molto spesso è ...