Cristiano Ronaldo da urlo: media gol da record per il marziano in stagione (Di lunedì 21 dicembre 2020) tra campionato e Champions League. Ecco il dato che lo incorona Cristiano Ronaldo non smette di stupire. Come riportato da Tuttosport, il fuoriclasse portoghese viaggia ad una media gol pazzesca in questa stagione: 1,23 gol a partita, una rete ogni 68,25 minuti. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 Un dato da record, con Cristiano che è sceso in campo in 13 partite quest’anno tra campionato e Champions League (1.092 minuti totali), segnando 16 reti. Per evidenziare l’importanza di questi numeri, serve sottolineare come CR7 abbia osservato anche un lungo periodo di stop causa Covid-19. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) tra campionato e Champions League. Ecco il dato che lo incoronanon smette di stupire. Come riportato da Tuttosport, il fuoriclasse portoghese viaggia ad unagol pazzesca in questa: 1,23 gol a partita, una rete ogni 68,25 minuti. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su juvenews24 Un dato da, conche è sceso in campo in 13 partite quest’anno tra campionato e Champions League (1.092 minuti totali), segnando 16 reti. Per evidenziare l’importanza di questi numeri, serve sottolineare come CR7 abbia osservato anche un lungo periodo di stop causa Covid-19. Leggi su Calcionews24.com

goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Bentancur ???? Kulusevski ????… - OptaPaolo : 32 - Cristiano #Ronaldo è uno dei soli 5 giocatori ad aver segnato almeno 32 gol in un singolo anno solare nella st… - NonSoloJuve : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ?? ??”Il Manchester United vuole riportare a casa Cristiano #Ronaldo. Se la Juve non dovesse vincere nulla, proporrà a… - GokulvfcTVMI : RT @UEFAcom_it: ?? Cristiano #Ronaldo ???????? ???? ?????????? ?? ???? Qual è lo stacco più bello? @juventusfc -