Crisi Covid-19: anche ricavi delle cooperative calano (-12,5%) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con quasi 34mila addetti nella Città Metropolitana (84mila a livello regionale), il sistema cooperativo rappresenta una fetta importante del mercato del lavoro. Il comparto più consistente è quello delle costruzioni (oltre 10mila addetti) seguito da istruzione e sanità (quasi 7.800), dai servizi market (5.940) e dal trasporto e magazzinaggio (5.234) Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Con quasi 34mila addetti nella Città Metropolitana (84mila a livello regionale), il sistema cooperativo rappresenta una fetta importante del mercato del lavoro. Il comparto più consistente è quellocostruzioni (oltre 10mila addetti) seguito da istruzione e sanità (quasi 7.800), dai servizi market (5.940) e dal trasporto e magazzinaggio (5.234)

