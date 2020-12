Crackers dietetici | senza glutine e senza lievito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 dicembre 2020) I cracker, sono uno snack immancabile nelle nostre dispense, per uno spuntino veloce o per preparare dei crostini da antipasto, ci risolvono mille situazioni. Non tutti però possono comprarli a cuor leggero, chi è vegano o intollerante al, deve necessariamente acquistare prodotti specifici, spesso molto costosi e, a volte, non proprio buonissimi. Risolviamo il problema con questa fantastica ricetta di cracker vegani e, talmente saporiti che, anche se non abbiamo nessuna necessità particolare, mangeremo solo questi,comprare più quelli confezionati! : Ricetta Ingredienti 130 grammi di farina di riso, 100 grammi di farina di ceci, 100 ml di acqua, 30 ml di olio extra vergine d’oliva, sale, rosmarino, semi misti. Preparazione dei cracker ...