Covid, variante inglese: l'Unione europea convoca riunione d'emergenza. Speranza: "Indispensabile coordinamento (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo che diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, hanno deciso di sospendere i voli dal Regno Unito, la presidenza tedesca dell'Ue ha invitato gli Stati membri a una riunione urgente dell'Ipcr, il meccanismo del Consiglio europeo di risposta politica alla crisi. I rappresentanti dei Paesi si incontreranno domani alle 11 per "coordinare la risposta alla nuova variante del coronavirus nel Regno Unito". "È Indispensabile il massimo coordinamento europeo sulle misure relativa alla Gran Bretagna – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza – Solo decisioni uniformi e condivise possono aiutarci a gestire al meglio la situazione fuori dall'emergenza di queste prime ore". Riguardo alla natura della variante inglese del coronavirus, il direttore generale della ...

Come la pandemia ha modificato l'analisi del rischio dei gestori patrimoniali e ha fornito alla clientela una chiave fondamentale per prendere le decisioni sul proprio portafoglio ...

Arrivato vuoto da Londra, ha fatto rientro in patria con i passeggeri. Sono stati gli ultimi del 2020. La variante del Coronavirus emersa in Inghilterra fa paura, nonostante sia normale che un virus ...

Arrivato vuoto da Londra, ha fatto rientro in patria con i passeggeri. Sono stati gli ultimi del 2020. La variante del Coronavirus emersa in Inghilterra fa paura, nonostante sia normale che un virus ...