Covid, variante in inglese in Italia: cos’è, cosa dicono gli scienziati, l’efficacia del vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da ieri non si fa altro che parlare della variante inglese del Coronavirus tra preoccupazione e messaggi di esperti che, invece, cercano di riportare alla calma. L’allarme è partito dal Regno Unito che di fatto ora si trova isolato: tra i tanti paesi europei, anche l’Italia ha deciso di sospendere i voli fino al 6 gennaio. Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni ha transitato nella Gran Bretagna. “Chiunque si trovi in Italia, in provenienza da quel territorio – spiega il ministro, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimento di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da ieri non si fa altro che parlare delladel Coronavirus tra preoccupazione e messaggi di esperti che, invece, cercano di riportare alla calma. L’allarme è partito dal Regno Unito che di fatto ora si trova isolato: tra i tanti paesi europei, anche l’ha deciso di sospendere i voli fino al 6 gennaio. Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza con la quale vieta l’ingresso ina chi negli ultimi 14 giorni ha transitato nella Gran Bretagna. “Chiunque si trovi in, in provenienza da quel territorio – spiega il ministro, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimento di prevenzione. Ladel, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante La variante inglese Covid fa paura. Ecdc: 'La mutazione circola da novembre' ANSA Nuova Europa Covid, Aeroporto Ciampino: 180 test a passeggeri di rientro dal Regno Unito. Una persona in isolamento

Dopo l'allerta provocata dalla cosidetta 'variante inglese' del Covid, l'Itali, come noto, ha sospeso i voli dall'Inghilterra. Sono stati effettuati i test a tutti i passeggeri degli ultimi voli ...

Veneto, tampone per chi arriva da Gran Bretagna e Irlanda del Nord: ecco il testo dell'ordinanza

VENEZIA. Tampone obbligatorio per chi viene dalla Gran Bretagna o dall'Irlanda del Nord: è la norma decisa in Veneto dal presidente della Regione Luca Zaia, con una nuova ordinanza, volta a prevenire ...

