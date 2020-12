Covid | un gene ereditato dai Neanderthal raddoppia il rischio di complicanze

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildi gravi complicazioni da-19 potrebbere o perfino quadruplicare per effetto di undai, chiamato DDP4 e presente all’incirca nell’1% degli europei e nel 4% degli asiatici: il sospetto e’ che giochi un ruolo nell’infezione facendo entrare il coronavirus nelle cellule attraverso una ‘porta di servizio’ invece che dalla ‘porta principale’ del recettore Ace-2. A suggerirlo e’ uno studio condotto da Svante Paabo e Hugo Zeberg, duetisti dell’Istituto tedesco Max Planck per l’antropologia evolutiva. I risultati sono condivisi su bioRxiv, il sito che traccia gli articoli scientifici non ancora sottoposti a revisione per la pubblicazione su una rivista ufficiale. “Abbiamo deciso di uscire subito con questi dati – spiega ...

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l'arrivo del vaccino anti Covid, che l'Europa deve fare i conti con ... basarsi soltanto sulla rilevazione delle varianti inerenti al gene-S.E’ comparsa per la prima volta a fine settembre in Inghilterra, per poi diffondersi sempre di più, tanto che a novembre la sua presenza è stata rilevata anche in Danimarca e Australia. La variante ing ...