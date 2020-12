Covid, sono 61 i nuovi casi, nessun decesso (Di lunedì 21 dicembre 2020) LIVORNO - 61 nuovi casi Covid positivi in provincia di Livorno, dove i contagi, da inizio emergenza, sono arrivati a 8241. Negli ultimi due giorni erano stati 59, sia sabato che domenica, dunque il ... Leggi su gazzettadilivorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) LIVORNO - 61positivi in provincia di Livorno, dove i contagi, da inizio emergenza,arrivati a 8241. Negli ultimi due giorni erano stati 59, sia sabato che domenica, dunque il ...

reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre Il capo ufficio legale Oms europea invita i suoi uomini a non presentarsi all'interrogatorio… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Interpol: “È l’oro liquido del 2021, le mafie sono già preparate. Vedremo furti nei magazzini e at… - La7tv : #nonelarena Lo sfogo del viceministro Pierpaolo Sileri a Non è l'Arena: 'Il piano pandemico è vecchio, sono anni ch… - PasqualeVacca12 : RT @CriticaScient: Infarti più frequenti dopo che a causa delle restrizioni per mesi le persone non si sono potute curare. Ma per loro è l… - simonel78648503 : RT @eziamor: Ma il terrorismo che da un anno sta facendo il #Corrieredellasera parlando solo ed esclusivamente di #Covid in maniera catastr… -